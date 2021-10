Slovenski poslanec kipi od ponosa: pokazal je sina in o njem razkril tole (FOTO)

Poslanec SAB Marko Bandelli o svojem družinskem življenju ne govori prav pogosto, a tokrat je naredil izjemo. Razlog za to pa je bila življenjska prelomnica sina Maksa, saj je diplomiral z najvišjo oceno.

»V mnogih družinah je diploma pomemben mejnik. To je dan, ko otrok vstopi v zrelost in resnično postane moški, s čimer se krona dolg študij. Delati v firmi in diplomirati z 10 je ponos za vse. Čestitke, Maks Bandelli,« je Bandelli zapisal na twitterju.

Poslanec je razkril tudi, da sin vodi oddelek nabave iz tujine in prefabrikacijo. Družina Bandelli ima sicer v lasti podjetje z gradbenim materialom in mehanizacijo.

​