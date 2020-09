Slovenski politiki odvrgli krpice (VIDEO)

Te dni je na twitterju završalo med poslancema(SAB) in(SDS). Slednji je poslanskemu kolegu namignil, da je sam bolj fit. »@BandelliMarko kot velikega kritika mojega prometnega prekrška in kot specialista za ankete, te prosim če javnost vprašaš, za katerega na sliki menijo, da dolgoletno uživa večje količine alkohola. Ob dejstvu, da sva oba presegla 50 in imava 2 leti razlike v starosti,« je zapisal Breznik in pripel fotografiji, kjer sta oba brez majice.Bandelli in Breznik pa nista edina slovenska politika, ki sta se fotografirala »zgoraj brez«. Izbrskali smo nekaj fotografij, ker so predstavniki ljudstva odvrgli krpice in se s tem pohvalili na družbenih omrežjih.Oglejte si spodnji video in sami precenite, kdo od njih je najbolj postaven.