Slovenski politiki ga zalagajo s šalami

Pogosto težko zadržim smeh med snemanjem, čeprav so za menoj vaja in pisarniški posveti.

Lani je predstavil Casino Banale, satirično-vohunski roman, postavljen v svet politike in mafije. FOTO: OSEBNI ARHIV

Počitnic je konec.se je vrnil na male zaslone s svojo oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem, 22. septembra pa bo končno dočakal dan, ko bo luč sveta ugledala njegova nova knjiga z naslovom Vohun, ki me je okužil.»V oddaji bo kup novosti, od raziskovalnih intervjujev, skritih kamer v državnem zboru, plesalk, obeta se nam tudi odličen mariachi band. Seveda se šalim. Vse bo po starem, morda pa bomo celo bolj duhoviti kot doslej,« je razkril hudomušni voditelj in priznal, da mu odlične šale njegovih piscev občasno na snemanju povzročajo težave. »Pogosto težko zadržim smeh med snemanjem, čeprav so za menoj vaja in pisarniški posveti,« razkrije. Na vsebino najbolj vpliva aktualno družbenopolitično dogajanje, zato Godlerja ne skrbi, da bi jim zmanjkalo gradiva. »Politika nas še kako dobro zalaga in ne samo to. Politika včasih prevzema naše delo in se spreminja v karikaturo sebe. Nimam dovolj prstov, da bi naštel, kolikokrat se je že zgodilo, da je bila novica sama po sebi tako smešna, da s pisci enostavno nismo imeli ideje, kako jo nadgraditi,« pravi voditelj.Izjemno se veseli tudi svoje nove knjige, ki jo bo izdal konec meseca. Potem ko sta v lanskem hitu Casino Banale Spencer S. Spencer in Filip Novak, najboljša med najslabšimi vohuni, rešila slovensko gospodarstvo pred lovkami domače politike in balkanske mafije, se antijunaka to jesen vračata v novem romanu. Njuna pot se začne v Ljubljani, nadaljuje v Avstriji in Veliki Britaniji ter konča sredi italijanske dolce vite, avtor pa pravi, da gre za njegov največji literarni dosežek do sedaj.