Slovenski pevki ujeti na hrvaški plaži (FOTO)

Dolenjskih 5 in njihova Hana, ki zelo rada sede na motor. FOTO: OSEBNI ARHIV

Petovia kvintet je bil, kljub koroni, letos nekajkrat v akciji. FOTO: OSEBNI ARHIV

Simpatični pevki dveh narodno-zabavnih ansamblov, pevka Ansambla Dolenjskih 5, in, pevka Petovia kvinteta, letošnji poletni dopust preživljata skupaj in poležavata na plaži hrvaškega morja. Konkretno, v Pakoštanih. Če se ne bi zgodila korona, tega prizora najbrž nikoli ne bi videli, a ker letos naši glasbeniki nimajo velikih koncertov in veselic, je čas, da se podružijo tudi ob morju.»Midve sva se letos odločili za skupno dopustovanje. Da si malo oddahneva, spočijeva glasilke in telo, da bova pripravljeni na septembrske festivale, ki sledijo. Vse od Oplotnice do Ptuja in festivala Slovenska polka in valček,« nam je povedala simpatična Larisa, ki je par dni pred tem s člani Ansambla Petovia kvintet dočakala videospot za skladbo Stoj še dolgo, Ptuj ponosni avtorja, ki je bila prva polka, izvedena na ptujskem festivalu leta 1969 in kot taka razglašena za himno tega najstarejšega festivala na naših tleh.Tudi zato so bili člani ansambla Petovia kvintet v zadnjem času precej zaposleni. Polka je tako zdaj dobila videopodobo, spot pa so snemali na domačem Ptuju, saj govori o lepotah tega mesta z najstarejšo srednjeveško arhitekturo na slovenskih tleh.