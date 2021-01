Slovenski pevki se je po bolečem razhodu porušil svet

Pred tem še nisem doživela tako močne bolečine ob koncu zveze – telo me je bolelo od žalosti.

Letos mineva deset let, odkar jes svojim izjemnim glasom navdušila gledalce oddaje Slovenija ima talent. Po študiju na glasbeni akademiji na Švedskem je odkrila svoj prepoznavni glasbeni slog in postala samosvoja glasbena ustvarjalka. Nedavno je objavila videospot za pesem Goodbye, ki je nastala že leta 2018. »To je prva balada, ki je nastala po razhodu z mojim nekdanjim partnerjem. Šest let sva bila v zvezi, in ko sva se razšla, se mi je zdelo, da se mi je porušil svet. Takrat sem začela na drugačen način doživljati svet, glasbo in odnose. Pred tem še nisem doživela tako močne bolečine ob koncu zveze – telo me je bolelo od žalosti. Toda prav zaradi tega sem prepoznala terapevtsko moč glasbe in ustvarjanja. Ta pesem je slovo od prebolevanja nekdanje ljubezni,« je priznala Maja in dodala, da ji je pomagala tudi vrnitev v Slovenijo ob prvem valu epidemije koronavirusa, saj na Švedskem ni zmogla predelati vseh bolečih občutkov.»Po koncu razmerja sem se končno začela sprejemati. Spoznala sem, da ima vsak svojo pot, da sem dovolj dobra in da sem vredna ljubezni. Zdaj vem, da mi teh občutkov nihče ne more odvzeti ali dati,« je Maja priznala, da je v razmerju sebe postavila na stranski tir, in poudarila, da si želi ustvariti čim več glasbe in manjkrat prisluhniti svojemu notranjemu kritiku. Kaj vse je še povedala o glasbi in zasebnem življenju, si lahko preberete v intervjuju na spletnem portalu Mična