Slovenski pevec v stiski, trenutno ne vidi luči na koncu tunela

Poskočni muzikantne skriva, da ga zelo skrbi, kam bo trenutna situacija pahnila glasbenike, ki že od pomladi niso konkretno stopili na odre, ko so jih že doleteli novi ukrepi. Zaradi izčrpanih rezerv oziroma prihrankov je tudi njega kot številne kolege strah prihodnosti.Glasbenik se sprašuje, kako preživeti brez možnosti ustvarjanja, in čeprav je znan po vedri naravi in izjemni energiji, ki ga navdaja z optimizmom, je zdaj priznal, da je trenutna situacija vse prej kot rožnata.»Od mladih nog živim za glasbo in glasba je moje življenje. Ti časi so se krepko spremenili in žal trenutno ne vidim luči na koncu tunela. Še malo, pa bo res tako, kot prikazuje ta fotografija. Upajmo, da nikoli,« je strnil občutke ob fotografiji, ki jo je objavil na instagramu in na kateri kot ulični glasbenik prosi za prispevek.Prijatelji in oboževalci so ga potolažili, da bodo težki časi minili, njegova glasba pa bo znova odmevala z odrov in razveseljevala vse, ki mu zvesto sledijo že leta. »Ti sicer tega ne potrebuješ, drugače pa je ulično igranje še kako priporočljivo. Ali ga ne predlagajo celo na akademiji? Javne vaje so odlične za zdravljenje treme in utrjevanje kože,« je zapisal nekdo. .