Slovenski pevec v šoku: poglejte, kaj je prejel za svoj denar (FOTO)

David Amaro je velik ljubitelj poletja in morskih dogodivščin. Vsako leto komaj čaka, da se odpravi na dopust in tam ustvarja nove spomine. Svoje sledilce redno obvešča, kako se ima in kaj počne. Nekaj časa so bile legendarne njegove salte v vodo, letos pa na morju preprosto uživa.

David Amaro FOTO: Instagram

Med vožnjo s trajektom pa je naletel na manjšo neprijetnost. Za zelo skromen in ne fotogeničen hamburger je plačal skoraj 12 evrov, kar je 88 hrvaških kun. Skoraj brez omake in z zelo slabimi sestavinami je bil to vsekakor precenjen nakup.