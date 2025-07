Slovenski pevec v Maroku doživel prometno nesrečo, nato pa še šok (FOTO)

Znani pevec in radijski voditelj Gašper Rifelj je ta teden presenetil z iskreno objavo: po letu dni se poslavlja od vodenja jutranjega programa na Radiu Aktual. Kot pravi, gre za eno največjih sprememb v njegovem življenju v letu 2025, ki je zanj prelomno.

Kot pravi, je odločitev osebna in premišljena. Predvsem je posledica želje po več ravnotežja med družino, delom in ustvarjalnostjo. »Zadnji dve leti sem živel v tempu od petih zjutraj do devetih zvečer. Ko sem zjutraj odšel od doma, sta bila otroka še v postelji. Ko sem se vrnil, sta že spala,« pojasnjuje voditelj. Poleg radia vodi glasbeno umetniški center v Novem mestu z več kot dvesto učenci, ustvarja glasbo in seveda nastopa na koncertih in zasebnih zabavah. Ob vsem tem je postalo jasno, da mora nekaj spremeniti.

Videospot so snemali v Maroku

Posneli so tudi nov videospot za pesem Raj, ki ga je ustvaril s produkcijsko ekipo Neo Visuals. V pesmi je zajeta zgodba o iskanju notranjega miru, spremembi, ki se je vsak boji, in trenutku, ko končno zbereš pogum. V pesmi ni dramatiziranja, le iskrena želja po tem, da bi človek sledil sebi. Snemanje je potekalo v Maroku, kjer je, kot pravi, našel pravo kuliso za sporočilo pesmi.

Med snemanjem so doživeli prometno nesrečo, so še sporočili iz njegove ekipe. Avto so parkirali ob cesti pred resortom, kjer jih je lastnik povabil na tradicionalni čaj. Le nekaj minut pozneje se je v vozilo zaletel motorist in poškodoval zadnji del avtomobila. Voditelj opisuje, da je nesrečo spremljal precejšen kulturni šok, saj je pričakoval drugačne reakcije. A izkušnja je bila povsem nasprotna. »Motorist je ostal na kraju nesreče, vse priznal, prišla je policija in se lotila zapisnika. Nihče se ni jezil, vse so rešili mirno. Po vsem skupaj so nas celo povabili na kosilo. Ta njihova odprtost me je res presenetila,« pripoveduje in dodaja, da ga je obisk Maroka zaznamoval tudi širše.