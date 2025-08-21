Slovenski pevec ujet gol na jahti (FOTO)

Priljubljeni pevec Gašper Rifelj si je vzel čas zase in pobegnil na zaslužene počitnice na Hrvaško. Na Jadranu te dni polni baterije, uživa v brezskrbnih trenutkih in – kot kaže – kar brez oblačil!

Rifelj se je prepustil užitkom morja, kopanju in soncu, pa tudi umirjenim trenutkom ob knjigi in opazovanju mesečine. Fotografija, ki jo je delil, pove več kot tisoč besed – glasbenik sedi na krmni ploščadi jahte, povsem sproščen, pogled pa mu uhaja v neskončno modrino.

