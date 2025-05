Slovenski pevec razkril, da je v sorodu z Melanio Trump (VIDEO)

Slovenski pevec Aleksander Jež je bil pred dnevi gost v oddaji Z Jasno in glasno, kjer je voditeljici Jasni Kuljaj razkril, da je v sorodu s prvo damo Amerike Melanio Trump. Kuljajeva je novico s sledilci delila na družbenih omrežjih.

Aleksander Jež je namreč bratranec Viktorja Knavsa.

»Na koga vas spominja Aleksander Jež?« je publiki zastavila vprašanje Kuljajeva, saj ji je prišlo na uho, da je pevec bratranec očeta Melanie Trump, z drugimi besedami, bratranec tasta ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Vsakdanje debate

»Se tebi to zdi tako pompozno?« skromno vpraša Jež voditeljico.

Kuljajeva je na vprašanje pokimala in se pozanimala, ali sta se z Viktorjem v zadnjem času kaj videla oziroma slišala, in Jež je potrdil, da sta. »Seveda sva se videla in pogovarjava se po telefonu ...« je povedal Jež, kot da je to najbolj vsakdanja reč.

»In rešujeta svet ...« mu je Kuljajeva padla v besedo. Jež se je nasmejal in odkimal.

»Ne ne, midva ga ne. Ne bom rekel, kdo ga rešuje ali ne, a midva imava čisto vsakdanje debate in se vračava včasih malo v zgodovino. On je vesel fant, ki spije rad kakšen kozarček vina, tako da mu bom zdaj, ko se bova naslednjič videla, ponudil en dober cviček.«

