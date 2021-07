Slovenski pevec »popenil« in odpovedal koncert (VIDEO)

Organizatorji javne prireditve ali javnega shoda v zaprtih prostorih ali z več kot 100 udeleženci na odprtih površinah morajo po novem ob vstopu pri udeležencih preveriti izpolnjevanje pogoja PCT. To je povzročilo nekaj slabe volje tako pri organizatorjih kot udeležencih prireditev. Prvi mož skupine Bordopa se je odločil, da bo koncert, ki bi ga morali imeti v avgustu, kar odpovedal.»Vsem, ki ste želeli priti na koncert 11. 8. na Letni vrt Khislstein (Kranj) sporočam, da sem se odločil zaradi novih omejevanj (beri: preverjanje obveznega PCT) koncert protestno odpovedati. Gre za osebno odločitev, saj bi veliko zdravih ljudi brez potrdila ostalo pred vrati, kar pa je nesprejemljivo in diskriminatorno. Več informacij sledi v naslednjih dneh. Se vam oddolžim, ko bodo pogoji spet normalni in enaki za vse,« je sporočil na facebooku.