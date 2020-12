Slovenski pevec obupan: napadli so ga in mu vzeli vse

Spletni napadi na znane Slovence zadnje čase niso redkost. Ker se vse dejavnosti vse bolj selijo na splet, je tudi spletnih napadov več. Zadnje čase sta bila na udaru dva pevca. Najprej so se hekerji lotili profila, nato pa še mladega pevca. Njegov profil sicer ni izbrisan, vendar so ga zasegli in ne more več do njega. Na novi profil je zapisal, da so mu napadli profil, a glasbe mu ne morejo vzeti.Serčič je odprl nov profil in prosi za pomoč pri zbiranju informacij. Takole je zapisal: »Kot da leto 2020 še vedno nima dovolj. Ker so mi vdrli v moj uradni profil in njegovo ime zamenjali v @yusufsahx14, bom zaenkrat koristil tega.«