Slovenski pevec oboževalce potegnil za nos! Tole je ušpičil

K mariborskemu mojstru tetovaž Mihu Orniku zahaja veliko znanih slovenskih obrazov. Nedavno se je pri njem tako oglasil Domen Kumer.

»Vesel sem, da se je odločil za snemanje pri meni. To bo namreč že tretji videospot znanih slovenskih glasbenikov, ki je nastal tudi v mojem studiu,« pravi Miha. Pri njem je Domen posnel nekaj prizorov, in sicer je zaigral, da si je dal narediti tetovažo. Tega z Ornikom sprva nista razkrila in oboževalci so bili prepričani, da si je omislil prvo telesno poslikavo. Zdaj pa sta priznala, da je šlo le za potrebe videospota.

»Domen ni bil zahteven in vzdušje je bilo zelo sproščeno. Je pa po mojem mnenju zelo prepričljivo odigral sceno tetoviranja. Glede na zvok, ki ga je izpustil, bi kdo še res mislil, da ga tetoviram in ga grozno boli,« je povedal mojster tetovaž. Ker se poznata od prej, je bila izbira Mihovega studia za prizor v videu logična poteza. Miha verjame, da bo v primeru, da se kdaj vendarle odloči za tetovažo, Domen ponjo prišel k njemu.