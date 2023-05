Slovenski pevec niti jajc ne zna pripraviti

V prvem tednu kuharske oddaje Riba, raca, rak se je v vlogi kuharja in gostitelja preizkusil pevec Sebastian, ki je že pred začetkom izziva priznal, da ne zna skuhati niti jajc.

»Kuhanje in Sebastian sploh ne gresta skupaj, Sebastian ne zna na žalost – pa na to nisem ponosen – narediti niti jajc, tako da sem zelo tehtno razmišljal, preden sem potrdil sodelovanje v oddaji. Zdaj sem zelo vesel, ker sem šel iz cone udobja in doživel nekaj novega. Tako se človek največ nauči,« je za izkušnjo hvaležen pevec in plesalec. V kuhinji se je očitno izkazal, čeprav so si Manja Stević, Boštjan 6pack Čukur, Filip Flisar in Rebeka Dremelj na poti k njemu kupili sendviče, nato pa svojo odločitev krepko obžalovali, saj je Sebastian dokazal, da rek, kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje, zares drži. Sicer pa v Sebastianovi družini kuhalnico najpogosteje vrti mama, čeprav pevec pohvali oba od staršev, da sta odlična kuharja.

»Smo pa zelo samooskrbni, imamo svoj vrt in zelenjave sploh ne kupujemo,« še pove. Priznal je tudi, da ima nekaj prehranskih omejitev, in sicer je intoleranten na laktozo, poleg tega je vegetarijanec.