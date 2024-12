Slovenski pevec besen zaradi petard: »Ga moram jaz lopniti po kepi ali ga boste vi?«

Znani glasbenik in voditelj Tim Kores - Kori ter novopečeni oče dvomesečnega sina je v teh dneh na sprehodu doživel neljubi dogodek, ki ga je na družbenem omrežju facebook ostro obsodil. Njegovo sporočilo, prežeto z jezo in razočaranjem, je izzvalo široko razpravo o odgovornosti in varnosti med prazničnim obdobjem, ko je uporaba pirotehničnih sredstev najbolj razširjena.

Kores je bil na sprehodu sredi mesta, ko je močno počilo. FOTO: INSTAGRAM

Kores je opisal neprijetno izkušnjo, ko je nedaleč od njega, sina in dveh psov v Mariboru nekdo odvrgel močno eksplozivno napravo. »To niso več petarde, to so bombe!« je zapisal in dodal, da je eksplozija povzročila tak hrup, da je sprožil alarme na avtomobilih, prestrašil oba psa, otroka pa spravil v jok.

Jezen na starše

V svojem zapisu je bil Kores izredno kritičen do tistih, ki uporabljajo pirotehniko v mestnem okolju. Poudaril je, da s takšnim vedenjem ne izkazujejo moškosti, ampak prej osebnostno nezrelost. »Da kompenzirate male ti** s tem, ko pokate in ste 'dedi', je vsem jasno,« je zapisal. Prav tako je še, da bi tisti, ki se navdušujejo nad pokanjem, lahko svojo željo po akciji udejanjili na resnih konfliktnih območjih, kjer bi videli resnične posledice takšnega delovanja.

Njegova žena je nedavno povila sina. FOTO: INSTAGRAM

Obrnil se je tudi na starše mladostnikov, ki uporabljajo pirotehnične izdelke, in se vprašal, kdo je odgovoren za njihovo vzgojo. »Starši takih otrok? Kaj bomo? Ga moram jaz lopniti po kepi ali ga boste vi?« je še zapisal in dodal, da ne pomni, kdaj je bila v Mariboru nazadnje uporaba pirotehničnih izdelkov tako zelo razširjena, kot je letos. In to je po njegovih besedah izredno skrb vzbujajoče.