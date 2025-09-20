Slovenski novinar pri tridesetih zbolel za rakom

Pred sedmimi leti je novinar oddaje Svet na Kanalu A, Denis Malačič, doživel šok: pri komaj 30 letih je izvedel, da ima raka na modih, ki se je razširil na bezgavke. »Na začetku te sesuje, zlomiš se, najtežje je to povedati domačim,« se spominja.

Bolezen se je začela z bolečinami in oteklino, od obiska zdravnika do operacije je minilo le nekaj dni. Sledili so meseci kemoterapije. »Z vsakim ciklusom je postajalo težje, po drugem sem celo pristal v bolnišnici v izolaciji,« iskreno prizna. Po nenehnem spremljanju tumorskih markerjev je končno prišla težko pričakovana dobra novica – bolezen je premagana.

Denis Malačič med zdravljenjem raka. FOTO: Osebni arhiv

Camino kot osebna zmaga

Prav diagnoza ga je spodbudila, da je izpolnil dolgoletno željo in se podal na znamenito Jakobovo pot. V sedmih letih jo je prehodil že trikrat, skupaj kar 1950 kilometrov. Zadnjo pot je končal natanko na obletnico, ko je izvedel za bolezen. »Bili so vzponi, padci, smeh in solze – vse, kar simbolizira življenje,« pravi Denis, ki danes svojo izkušnjo opisuje kot katarzično.

Rak na modih je sicer najpogostejši rak pri mladih moških, a ob pravočasnem odkritju dobro ozdravljiv. Denis je dokaz, da je pot težka, a vredna vsakega koraka.