Slovenski nogometaš ljubi hčerko bivše kraljice sveta

Mladi slovenski nogometaš Luka Mijić (23) je zaljubljen v znano Hrvatico, 21-letno Emo Gračan, sicer hčerko uspešne mame in nekdanje kraljice sveta Danijele Gračan (53). Da sta par, je Ema potrdila za portal Story, potem ko se je z mamo pojavila na zabavi Hall od Fame (Dvorana slavnih). Na vprašanje, zakaj z njo ni prišel še fant Luka, je pojasnila: »Na žalost on dela, trenira. Je nogometaš. Mislim, da bo naslednjič prišel z mano. Želela bi si, da pride. Povabila sem ga, a delo, je delo,« je povedala za Story.

Luka je igral za klub Kranj Triglav, zdaj pa po besedah Eme živi in trenira na hrvaškem otoku Krk. »Jaz pa dopustujem v Vrbniku in tam sva se spoznala prek skupnih prijateljev,« je priznala Ema in dodala, da sta par že dve leti.