Slovenski mister z zaroko dvignil prah

Na družabnih omrežjih so se pojavile fotografije aktualnega slovenskega mistra Simona Blaževića, na katerih je z neznanim privlačnim dekletom. Bržkone bi vzbudile manj pozornosti, če ne bi bile tako zelo posebne.



Fotografije so namreč zaročne, Simon pa se poleg predaje lente pripravlja na novo poglavje v zasebnem življenju. Sicer je slovenski gospod Grey, kot so ga zaradi podobnosti z glavnim igralcem iz filma 50 odtenkov sive poimenovali nekateri, zelo molčeč glede svoje zasebnosti in tako tudi o zaroki ni nihče vedel ničesar. Zato pa so o tem zgovornejše fotografije, ki so kot iz kakšne romantične pravljice.



No, izkazalo se je, da se Simon ni zaročil zares, temveč je šlo zgolj za fotografiranje. Ko so mu ponudili sodelovanje, se je takoj odzval. Tudi sam namreč meni, da se o zarokah zadnja leta premalo govori in premalo odloča zanje, čeprav gre za lep in romantičen star običaj. »Fantje se morajo dobro pripraviti na zaroko in seveda tudi to, kako bodo postavili vprašanje. V tujini je to že stalna praksa, obstajajo tudi fraze, ki jih lahko uporabijo,« pravi Simon. Podobno meni organizatorka fotozaroke Petra.



»Jaz zagovarjam bolj oseben pristop, saj mora biti tudi zaroka tako posebna, kot je ljubezenska zgodba. Tu jim lahko na pomoč priskočimo profesionalci. S poročnimi ponudniki do potankosti načrtujemo vsak detajl, pripravimo vse potrebno za filmsko zaroko in seveda poskrbimo, da dogodek ostane skrivnost do zadnjega trenutka. S to zgodbo sem želela pokazati, da je Bled lahko nepozabna kulisa in dopolnilo pri sami zaroki,« pravi.



Kljub romantičnosti blejskega dogajanja in pravljičnim fotografijam pa Simona še niso zmamili v zaroko. S svojo potezo je prelisičil oboževalke in jih zapeljal v zmoto, saj so vsi pri priči verjeli, da se pripravlja na skupno življenje z izvoljenko.