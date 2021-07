Slovenski masterchef streljal na strehi parkirne hiše

Zabavna atrakcija je navdušila tudi letošnjega udeleženca Masterchefa Anžeta Blažiča.

Na strehi Cityparkove parkirne hiše je poletje še posebno vroče. Obiskovalce navdušuje Citystrel oziroma poligon za ekipno tekmovanje z loki nad mestom. To je izvrstna priložnost za poletno zabavo s prijatelji ali družino.V zabavni atrakciji, v kateri se lahko preizkusite v skupini, so se poskusili tudi mnogi znani obrazi in vplivneži. Med sabo so se pomerili zmagovalec Masterchefa 2021in njegov sotekmovalec, radijski voditelj in animator, tekmovalka iz Sanjskega moškega, smučarski skakalec, ustanoviteljica podjetja LaPopsi, akrobata Flipping Artin, youtuberter voditelj in igralec. Dinamična aktivacija, ki je brezplačna in popolnoma varna, bo potekala vse do sobote, 24. julija, primerna pa je tako za otroke kot tudi odrasle.Za brezplačno zabavo se je treba s skupino prijaviti na https://www.citypark.si/novice-in-dogodki/novice/citystrel/ ali na info točki Cityparka. Za individualno preizkušnjo s tarčami prijave niso potrebne. Poligon je odprt od ponedeljka do petka od 16. do 21. ure in v soboto od 10. do 21. ure.