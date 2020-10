Slovenski maneken na novi poti, odišavil vas bo

Gašper z Igorjem Mikićem

Po liniji modnih dodatkov GT Collection, ki so kupce našli tudi v tujini, uspešni manekenna police pošilja svoji prvi dišavi. Moškemu in ženskemu nakitu, ročno izdelanemu iz poldragih kamnov v kombinaciji z nerjavečim jeklom, elegantnim moškim uram iz kakovostnih materialov, usnjenim pasovom ter liniji majic in puloverjev se zdaj pridružujeta tudi moški in ženski parfum.Razviti svojo dišavo se mi je zdelo še korak naprej v karieri. Vedno si zastavljam cilje, s katerimi imam možnost za rast. Vsaka velika modna blagovna znamka ima tudi svoj parfum, zato sem si zastavil cilj, da tudi sam pridem na ta nivo. Če si v življenju postavljamo cilje in imamo vizijo, je to edini način, da rastemo,« pravi. Gašper ni le maneken, ampak vodi tudi svoje podjetje, in tudi pri nastajanju parfumov je sodeloval.»Moški parfum je svežega poletnega vonja citrusov v kombinaciji s poprom, medtem ko je ženski bolj sladek, primeren bolj za zimske mesece s sadnim priokusom. Pred razvojem parfuma sem naredil raziskavo trga, katere moški in ženske najbolj iščejo. Na podlagi teh informacij smo skupaj s prvo slovensko parfumarno MySpirit iz Trzina razvili dva izdelka. Moja inspiracija je bila pri razvoju stekleničke, pokrovčka, škatlice, samega dizajna in smernice vonja. Pri proizvodnji nisem sodeloval, saj nisem kemik in se ne spoznam na te stvari,« pove.Po raziskavah je dobil tudi informacijo, da je precej povpraševanja tako Slovencev kot tujcev tudi po slovenskih parfumih, ki pa jih ni veliko. »Glede kakovosti parfumov menim, da kar je trenutno na voljo v Sloveniji, sega nekje v srednji ali nižji rang, tako z vonjem kot tudi s stekleničko in embalažo,« doda. Zaradi želje in načrtov prodora tudi na tuje se je odločil za angleški imeni. Moški se imenuje CEO, ženski pa Executive.»Obe imeni pomenita po slovensko izvršni direktor. CEO, denimo, se moški parfum imenuje zato, ker je namenjen samozavestnim moškim, ki vedo, kaj želijo v življenju, in imajo cilje ter vizije. To je tudi moj moto, zato se mi ime zdi primerno,« pravi.Promocije se je udeležilo nekaj znanih slovenskih imen, med njimi so biliin še nekateri.