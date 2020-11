Slovenski kristjani imajo svoj ‘tinder‘: poglejte, koliko ljudi ga uporablja (FOTO)

Aplikacija Eden. FOTO: Zaslonski posnetek

Po spletnih omrežjih se je razširila vest, da imajo tudi kristjani aplikacijo, s pomočjo katere lahko poiščejo partnerja s podobnimi prepričanji in načeli. Avtorji aplikacije Eden to opisujejo kot kraj, »kjer samski kristjani ustvarjajo srečne biblijske družine«.Zakaj so se odločili razviti krščansko platformo za zmenke? Razvijalci te mobilne aplikacije so opazili, da so duhovne vrednosti postale redke. »Ljubezen in občutki so bili pogosto nadomeščeni z osnovnimi potrebami, ki temeljijo na prvotnih nagonih. Na žalost je moškim in ženskam, ki živijo po naukih Svetega pisma in živijo pobožno življenje, zelo težko najti zvestega življenjskega partnerja. Na srečo so se začela pojavljati mednarodna sredstva za krščanske zmenke in evangeličansko vero,« so zapisali.Eden naj bi na krščanskih forumih prejel veliko hvaležnih odzivov ljudi, ki so našli svojo ljubezen in si ustvarili družine. Slovensko verzijo si je naložilo že 100.000 ljudi.