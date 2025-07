Slovenski kriptomilijonar Merlak se je oglasil po dolgem času: kdo mu dela družbo na morju (FOTO)

Damian Merlak, slovenski podjetnik, programer in kriptomilijonar, znan predvsem kot soustanovitelj kriptomenjalnice Bitstamp, podjetij Ngen (na področju zelene energije) in Alpinia (obnova turizma v Bohinju), se je po dolgem času oglasil na Instagramu.

Objavil je sliko s Hvara, družbo pa so mu delale tri lepotice. Od njih smo prepoznali Mirjam Bernard Varga, direktorico marketinga, odnosov z javnostmi in tisto, ki skrbi za grafično podobo podjetja Ngen (gre za hči Romana Bernarda, ki je z Merlakom pred leti ustanovil omenjeno podjetje in je danes eden najbogatejših Slovencev, op.p.) ter nekdaj najhitrejšo slovensko motoristko Tino Katrašnik.

FOTO: Instagram

Spomnimo, Merlak je na svoji jahti že gostil znane slovenske estradnice. Pevka in televizijska voditeljica Špela Grošelj je bila opažena na Merlakovi jahti julija 2020 med dopustom po Dalmaciji. Leto kasneje pa so v družbi na jahti bile opažene tudi tri tekmovalke iz resničnostnega šova Sanj­ski moški, ki so potem posnetke izpostavljale na družabnih omrežjih.

Še to, po ocenah revije Manager je Merlak imel v letu 2022 premoženje približno 212 milijonov evrov, kar ga uvršča med najbogatejše Slovence.