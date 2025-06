Slovenski kirurg razkril resnico o pokojnem Planinšku: Franci je bil ... (VIDEO)

Dr. Igor Višnjar, priznan estetski kirurg, ki skrbi za različne posege na področju kirurgije. Po uspešno zaključeni gimnaziji je Višnjar nadaljeval študij medicine v Ljubljani, kjer je hitro spoznal svojega mentorja, dr. Franca Planinška. Planinšek je imel velik vpliv na Višnjarjevo kariero, saj ga je že v drugem letniku povabil v operacijsko dvorano. »Franci je bil srčen, predan temu, kar je delal, natančen. In tukaj se je začela ta moja pot,« je razkril.

Igor Višnjar. FOTO: Uroš Hočevar

Višnjar je bil navdušen nad kirurgijo in je redno hodil na dežurstva, kjer je pridobival dragocene izkušnje pri šivanju in oskrbi poškodb. O Planinšku je še dodal: »Okej, tudi malo poseben, ja, ekstra, ampak saj veš, od ljudi vzameš tisto, kar je tebi všeč, a ne, ne skopiraš ga celega oziroma so ti ljudje všeč zaradi tega, ker imajo določene lastnosti, ki so ti všeč.«

Mama je bila ena prvih pacientk

Prvi koraki v estetski kirurgiji so bili za Višnjara prelomni. Spoznal je, da lahko s svojim delom pomaga ljudem, da se počutijo bolje v svoji koži. Njegova mama je bila ena izmed prvih pacientk, pri kateri je izvedel posege, kar je dodatno utrdilo njegovo prepričanje v pomembnost estetske kirurgije. Višnjarjeva pot je bila polna izzivov, vendar je s trdim delom in predanostjo dosegel status enega najbolj priznanih estetskih kirurgov v Sloveniji.