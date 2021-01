Slovenski inšpektor Vrenko po notah iz Losa Angelesa

Hans Zimmer, s katerim sodeluje naš Anže Rozman, je avtor glasbe za številne izjemne filme, kot so Levji kralj, Bolje ne bo nikoli, Tanka rdeča črta, Gladiator, Izvor, Da Vincijeva šifra, Vitez teme in drugi. FOTO: H. Z

Kaj pa glasba?

Gledali bomo novo izvirno slovensko kriminalno nadaljevanko.

Drugo nedeljo v letu 2021 prihaja na spored TV SLO 1 nova izvirna slovenska kriminalna nadaljevanka Primeri inšpektorja Vrenka, nastala po romanih pisateljaŠest epizod, ki jih boste gledali januarja in februarja, so priredba treh romanov Avgusta Demšarja, enega od prvih slovenskih pisateljev tega žanra. »Zdi se mi, da je to en lep hommage gospodu Demšarju in njegovemu realističnemu pogledu na ta žanr,« je povedal režiserGlasba v nadaljevanki je avtorsko delo mladega slovenskega skladatelja, ki že dve leti ustvarja v Los Angelesu, v studiuBleeding Fingers Music. Med drugim je sodeloval pri dokumentarni seriji BBC Seven Worlds, One Planet.Za jazzovski pridih nadaljevanke so poskrbeli mladi jazz glasbeniki zna čelu. Slovensko občinstvo bo v tretjem delu pobliže spoznalo izvrstno mlado pevko, ki se je bodo gledalci verjetno spomnili kot finalistke oddaje Slovenija ima talent. Zala ustvarja solo kariero in sodeluje tudi z Denis Beganović triom, katerega član je kontrabasist, ki z bratom, bobnarjem Nejcem, prav tako nastopa v nadaljevanki.Svoje spomine na snemanje je Zala strnila takole: »Ko sem bila predlagana za avdicijo, mi je vzelo dih, mi ga je pa ostalo še toliko, da sem skakala do stropa, ko sem bila izbrana (smeh). V seriji imam vlogo jazz pevke. Poseben izziv je bil kratek prizor, kjer sem morala parkrat zapored zajokati na poziv. Nekajkrat sicer ni težava, te pa vseeno izčrpa, če nisi igralec. Navdušila me je preprostost velikih igralcev, predvsem pa njihova genialnost in dobrodušnost. Kakšen sij veje izin, naravnost osupljivo. Lepo je delati v energiji, ki se kreše od kreativnosti, ker te posrka vase.«