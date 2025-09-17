Slovenski igralec razkril hinavsko ozadje posla: »Vse skupaj je bila ena velika laž!« (VIDEO)

V novem ŠOKkastu sta gostovala igralca Boris Kobal in Boštjan Meglič - Peška. Spregovorila sta o svojih karierah, vzponih in padcih, ki sta jih doživela na tej poti. Kobal je presenetil z drzno izjavo, na vprašanje, kaj v življenju bi spremenil, je odgovoril: »Recimo prva stvar, ki bi spremenil, se ne bi s teatrom ukvarjal.« Poudaril je, da mu je gledališče veliko vzel in malo dal.

»Vsi smo živeli samo za teater, kot da je bog, kot da ni nič drugega in so šli marsikateri odnosi tudi zaradi tega "cugrunt",« je povedal.

Veliko hinavščine in neiskrenih objemov

»Če je teater traja eno uro v mojem življenju, potem mi je dal pet sekund radosti. Vse ostalo je bilo profesionalnost, delo. Veliko hinavščine. Z vseh strani, tudi z mojo verjetno sigurno. Hinavskega objemanja, ko smo mi radi, ko smo prijatelji, pa ugotoviš, da to ni vse skupaj zdaj ena velika laž.

Odkrito je spregovoril o svojih izkušnjah z duševnim zdravjem in o tem, kako se spopada s staranjem. Povedal je, da se sooča z diabetesom in da se trudi živeti dostojno življenje, kljub težavam, s katerimi se sooča. Meglič pa je izpostavil, da se z duševnimi težavami spopada s humorjem in pozitivnim pristopom k življenju.

Novemu ŠOKkastu lahko prisluhnete na povezavi.