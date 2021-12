Slovenski igralec po hudi obliki covida: Ogorčen sem in prizadet

Priljubljeni slovenski igralec Gojmir Lešnjak Gojc je prestal težko obliko covida 19. Dobil je namreč mišično atrofijo in je že začel rehabilitacijo v URI Soči je povedal za Radio 1.

Po njegovih besedah je šest dni po odpustu z Golnika dobil obvestilo, da je sposoben za delo. »V petek, 10. 12., sem prišel s covid oddelka izjemne klinike Golnik, kjer so mi rešili življenje. Trenutno se ukvarjam z rehabilitacijo (noge me komaj držijo pokonci), iz ZZZS pa sem dobil degutantno odločbo, da sem od 16. 12. sposoben za delo,« je ves zgrožen na faccebooku obelodanil igralec, ki se ga bodo malce starejše generacije spomnile po vodenju mladinske izobraževalne oddaje Kvišku periskop.

»Nikomur ne privoščim moje izkušnje, a toliko moči že imam, da se bom zoperstavil človeški bebavosti brezsrčnih in brezsramnih birokratov! Ogorčen sem in prizadet. V življenju nisem bil na bolniški! Tokrat bom še nekaj mesecev! Vsekakor bi raje delal, kot pa se ukvarjal z mojim izžetim telesom, dahavskimi nogami in mlahavimi atrofiranimi mišicami … Tisti, ki je poslal odločbo, pfej in sram te bodi …« še piše igralec, ki sicer pravi, da rehabilitacija uspešno poteka, a da ne ve, kdaj bo zadihal in bo lahko skakal na predstavah.

Alfi več tednov v bolnišnici

Nedavno smo poročali, da je za covidom hudo zbolel tudi priljubljeni slovenski glasbenik Alfi Nipič, ki je zaradi hujšega poteka bolezni potreboval večtedensko bolnišnično zdravljenje. Kot kaže, pa 77-letni pevec dobro okreva, saj je nastopil v razvedrilni oddaji V petek zvečer na nacionalni televiziji.