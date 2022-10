Slovenski Guinnessov rekorder Martin Strel danes praznuje

Na današnji dan, 1. oktobra, leta 1954 se je v Mokronogu rodil slovenski maratonski plavalec Martin Strel. Ta poklicni plavalec je postavil več svetovnih rekordov v plavanju na dolge proge in bil kar štirikrat vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. Med njegove najodmevnejše dosežke štejejo preplavani reki Misisipi in Jangce, kjer je v 51 dneh preplaval 4003 kilometre.

Ultramaratonec se bo kmalu lotil novega izziva pod imenom World swim, kjer bo pod sloganom 'Plavati za okolje, prijateljstvo, mir in čiste vode' plaval okoli sveta. Preplaval naj bi približno 15.000 kilometrov, skozi 131 držav, za kar bo potreboval 468 dni. Pred kratkim pa se je pridružil vseslovenski akciji Čista obala 2022 in z direktorjem piranskega komunalnega podjetja Gašparjem Gašpar Mišičem ter direktorjem Rižanskega vodovoda Martinom Pregljem preplaval slovenski zaliv. Čeprav je Martin nabral nekaj več kilogramov, ga to pri plavanju prav nič ne moti.