Slovenski glasbeniki žalujejo, zapustil nas je priljubljeni DJ

V prvih dneh novega leta nas je zapustil priljubljeni glasbeni urednik in glavni producent skupine NextMedia Primož Podpečan, ki je slovenski javnosti bolj znan tudi kot DJ Popi.

36-letni glasbenik je znal narediti dobro zabavo, vedno ko je stopil za mešalno mizo. Od njega se poslavljajo dolgoletni sodelavci v solzah, saj je z njimi preživel kar 20 let, in prijatelji, vsi šokirani nad nenadno smrtjo, ki po prvih informacijah ni bila nasilna.

»Pretreseni sporočamo, da nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi sodelavec Primož Podpečan - Popi. Popi je bil glasbeni urednik in glavni producent skupine NextMedia, pod okrilje katerega spadajo Hitradio Center, Rock Radio Slovenija in Enter radio. A bil je mnogo več kot le sodelavec. Bil je prijatelj in srce našega radia. Za njim bo ostala praznina, ki je ne bo mogoče zapolniti.«

»Dragi Popi, ker sva se malo več kot teden dni nazaj slišala, si nikoli ne bi mislil, da se slišiva zadnjič, in res sem žalosten in šokiran, ampak upam, da ti je zdaj lažje, tam nekje, na večnem podiju. Moj večni poklon. R.I.P. Primož Podpečan - DJ Popi.«