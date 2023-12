Slovenski glasbeniki z opremo obtičali na cesti: iskali pomoč in oglasil se je ... (FOTO)

Ena najbolj vročih glasbenih poslastic pri nas skupina Joker Out uspešno polni koncertne dvorane tudi izven slovenskih meja. Sinoči so nastopali v Münchnu, a že takoj po koncertu so odhiteli proti Stuttgartu na letalo, saj jih že danes čaka nastop v nizozemskem mestu Hag. A zakaj bi šlo lahko vse po načrtih, če ni treba.

Fantje so obtičali v Münchnu, čakajoč na javni prevoz, ki bi jih moral pripeljal do 200 kilometrov oddaljenega Stuttgarta. Kmalu so sporočili, da jih je »javni prevoz izdal« in da ne vedo, ali bodo ujeli letalo.

FOTO: Zaslonski posnetek

V naglici so sledilce prosili za pomoč in iskali alternativni prevoz. K sreči so ga še pravočasno našli - taksi. Osem ljudi s polno prtljago je do zadnjega kotička napolnilo avtomobil in se podalo na dvourno vožnjo. Tudi v nepredvidljivosti je čar potovanja, ki sicer piše nove anekdote, a tanjša denarnico - taksimeter se je namreč zaustavil na 1500 evrov.

Ta 200 kilometrov poti so plačali 1500 evrov. FOTO: Zaslonski posnetek

Joker Out te dni razveseljujejo oboževalce ne le v Nemčiji, na Nizozemskem in v Španiji, kjer bodo nastopali v naslednjih dneh, temveč so zagotovo razveselili tudi taksista, ki si bo na račun njihove daljše poti morda lahko vzel kakšen dan za počitek, saj si si z zaslužkom lahko mane roke.