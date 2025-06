Slovenski glasbeniki med snemanjem videospota zagledali medvedko

Po uspešnih avtorskih skladbah Maš ti to, Epilog, Balkan in Obstajal je že prej skupina YU Generacija predstavlja pesem z naslovom Mesto. Tokrat opevajo občutke odtujenosti v svetu, kjer mnenje posameznika pogosto ni sprejeto, ter notranje boje med željo po svobodi ter sistemsko vsiljenimi pravili igre. Tudi videospot se posveča eni najglobljih ran sodobnega človeka, strahu pred osamljenostjo.

Med snemanjem se je članom skupine, to so Janez Kranjsky na vokalu in kitari, Damjan Maroh na kitari, Jani Črnko - Crni na bobnih, Lan Falež na basu, Bruno Vabič na vokalu in Urška Mule na vokalu, zgodilo nekaj nepričakovanega. V daljavi so namreč zagledali medvedko z mladiči, zato so snemanje na hitro prekinili, pobrali opremo in se umaknili na varno.

»Življenje včasih preseneti bolj kot scenarij,« so komentirali prigodo. Na srečo bližnjega srečanja z medvedko ni bilo, je pa ta nenavadni trenutek pri vseh vpletenih pustil sled. Če nič drugega, se bodo tega prizora vedno spomnili ob izvajanju omenjene skladbe in ogledu videospota.