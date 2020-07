Slovenski glasbeniki drvijo v propad

Sedim doma in razmišljam, kje bi vse lahko zdaj igrali in koliko javnih zabav je bilo že odpovedanih.

V tujini so priznani glasbeniki združili moči in na vlade naslovili odprto pismo, naj poskrbijo za koncertno industrijo, ki jo je epidemija novega koronavirusa izjemno prizadela. Brez služb je ostalo lepo število ljudi, koncerte je trenutno nemogoče izvajati, se pa glasbeniki po najboljših močeh trudijo ustvarjati nove pesmi in projekte, ki jih ohranjajo pri življenju.Tudi pri nas je situacija podobna, v uredništvu pa smo od člana slovenskega ansambla prejeli anonimno pismo, ki razkriva, kako oslabljena je trenutno glasbena industrija, izvajalci pa se bojijo, da jih bodo razmere pahnile na dno. »Kot član priznanega narodno-zabavnega ansambla, ki je že veliko ustvaril, posnel mnogo uspešnih skladb, ki ne igra brez uradnih računov in ki ni registriran samo kot neko glasbeno, kulturno društvo, saj ima vsak član odprt s. p., sedim doma in razmišljam, kje bi vse lahko zdaj igrali in koliko javnih zabav je bilo že odpovedanih,« je iskren naš sogovornik, ki se je podpisal kot anonimnežPravi, da sta se v tej krizni situaciji, v kateri moramo na prvem mestu poskrbeli za svoje zdravje, kot drugo pa tudi za pravičnost vseh glasbenikov in drugih kulturnikov v Sloveniji, pokazali predvsem dve težavi. »Prva je ta, da se lahko po pravilih vlade in NIJZ organizirajo razne zasebne zabave, kot so obletnice, poroke, maturantski plesi. Kjer koli in brez omejitev števila gostov, zadevo je treba samo označiti kot zaprto, zasebno družbo in potem se lahko počne vse, kar se hoče. Na družabnih omrežjih lahko najdete posnetke s takšnih zabav, ki se odvijajo v gostilnah, pod šotori, v gasilskih domovih in drugod, kjer je mnogo več kot 100 ljudi, ki skupaj plešejo in se družijo brez upoštevanja priporočil, kjer vsi takoj pozabijo, da je virus pri nas v porastu oziroma se še norčujejo iz tega,« je ogorčen Tadej.Poleg tega ga je zmotilo dejstvo, da so se na omenjenih zabavah začeli pojavljali različni ansambli, dueti, skupine, ki naj bi bili po njegovih besedah neregistrirani. »Kot društvo lahko dobijo majhen prihodek, preostali denar pa na roke. Mi priznani in v večini redki, pošteni glasbeniki, ki bi radi, da je pravica za vse enaka, prosimo, da se dovolijo vse vrste zabav in druženj z ustreznimi omejitvami glede na epidemiološko stanje, ali pa se naj se to v celoti prepove!« je jasen in glasen slovenski glasbenik, ki še zahteva, da se čim prej uredi status glasbenikov, ki po njegovih besedah trenutno izkoriščajo situacijo in na zabavah igrajo kot registrirano društvo.