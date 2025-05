Slovenski glasbenik ustvaril skladbo v čast Dončiću: »Luka je umetnik z žogo!«

»Luko Dončića spremljam že vsa leta in takšnega talenta v košarki še svet ni videl! Luka je velik navdih, naš športni biser, ki v mojih očeh presega zgolj meje športa. Sam ga vidim kot umetnika z žogo. Glede na to, da sem od rosnih let rock kitarist in trenutno delam na kitarskem albumu, sem želel zanj ustvariti nekaj, kar bi v glasbi reflektiralo njegovo igro, ki je polna moči, energije, znanja, modrosti in hitrosti.«

Za našega košarkarskega asa je ustvaril kitarsko skladbo. FOTO: CRTICA IN DRUGE ZGODBE

»Sicer se me je osebno najbolj dotaknilo dejstvo, da so ga iz Mavericksov zamenjali na tako nečloveški način, še bolj pa me je šokiralo čudno dejstvo, da so ga sploh zamenjali. In človek se zares vpraša, zakaj bi šel kdo zamenjat najboljšega in najbolj popularnega košarkarja v ekipi, ki je celotni ekipi in znamki Mavericks prinesel še večjo slavo in prepoznavnost. Popolnoma nerazložljivo in nelogično! Hkrati pa se me je menjava dotaknila in ujezila, ker sem močnega mnenja, da je bila posledica zavisti iz lastnih vrst, celo delodajalcev,« o razlogih, da je ustvaril kitarsko skladbo z naslovom Luka Magic, pojasnjuje Gregor Bezenšek ml., ki ustvarja pod imenom SoulGreg Artist.

Veliki humanitarec

Bezenšek ml. je glasbenik in humanitarec, leta 2022 je kandidiral tudi za predsednika države, a je, kot nam je zaupal takrat, od kandidature zaradi »agresivnih neposrednih groženj« odstopil. Javnost je 42-letnika spoznala kot neutrudnega borca za otroke z redkimi smrtonosnimi boleznimi.

Je namreč oče Viljema Julijana, ki je pri dveh letih in pol zaradi ene od teh bolezni umrl, skupaj z Nejcem Jelenom pa je Gregor ustanovil Društvo Viljem Julijan, ki opozarja na sistemske pomanjkljivosti, s katerimi se srečujejo starši otrok z redko boleznijo, predvsem pa so sprožili že veliko odmevnih zbiralnih akcij za otroke, ki potrebujejo zdravljenje v tujini, ker jim doma ne more nihče več pomagati.

Ali bo Luki komad všeč, ni v mojih rokah

»Pač je bil najboljši in kamor koli pride, je najboljši, in tega dejstva očitno nekateri Američani ne prenesejo. Zato me je ta zgodba navdihnila in sem mu posvetil kitarsko trilogijo, torej skladbo, ki vsebuje tri faze. Prvi del naslavlja fazo uspeha in čaranja na igrišču, drugi del pripoveduje o šoku zaradi menjave, ki je pretresla celoten NBA svet in odhod v LA, tretji del pa govori o velikem vzponu pri LA Lakersih, kar je bil ponoven dokaz, da je Luka ne glede na to, kam pride, najboljši,« je navdušen Bezenšek, ki ima glasbo v krvi. Njegov oče Gregor Bezenšek je namreč ustanovni član New Swing Kvarteta.

Gregor Bezenšek ml. je leta 2022 kandidiral za predsednika države. FOTO: MATEJ DRUŽNIK

»Do Luke pesem verjetno še ni prišla. Če bo in mu bo všeč, bom vesel, če ne, pa na to nimam vpliva. Vem, da Luka rad posluša narodnozabavno glasbo in turbo folk glasbo, ampak moj fokus pri tej pesmi je bil zgolj to, da jo ustvarim umetniško brezkompromisno, torej natanko tako, kot čutim, da mora biti glede na njegovo igro, brez kalkulacij in matematike. Ostalo ni v mojih rokah,« na vprašanje, ali je morda Luka že slišal njegov komad in ali mu je oziroma bi mu bil všeč, odgovarja sogovornik.