Slovenski glasbenik razočaran: V lastni državi me nikoli niso podprli

Glasbenik Gregor Bezenšek, ki ustvarja pod umetniškim imenom SoulGreg Artist, je širši javnosti poznan tudi kot ustanovitelj Društva za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan, ki ga je ustanovil skupaj ženo Nino. Letos se je akademski jazz kitarist prijavil na izbor za Emo 2022, a žal izvisel. Pravi, da ni niti najmanj presenečen, saj ga v lastni državi žal nikoli niso podprli v medijih, ne na radiu in ne na televiziji, kljub temu, da jim pošlje vsako sleherno novo pesem.

»Še vedno vztrajam in nikoli ne bom odnehal. Skozi glasbo že več kot dvajset let trdo delam na tem, ustvarjam in trkam na vrata, a vendar so mi bila do sedaj vsepovsod zaprta. Ampak nič hudega. Tam, kjer se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Obljubim vam, da to niso besede užaljenosti ali prizadetosti. Niti najmanj. To so dejstva. Ne boli me več, da sem iz glasbene scene popolnoma izločen ali izoliran. Vsaka, če lahko sploh temu tako rečemo, slaba stvar, je za nekaj dobra,« je Gregor sporočil svojim prijateljem in sledilcem na facebooku.

»Danes ali ta trenutek me nič, ampak res nič ne more spraviti v slabo voljo, kaj šele potreti. Z Nino sva bila pred kratkim nagrajena z največjim bogastvom na svetu. To je vse, kar šteje. Hvaležen sem za družabna omrežja, sicer zame, kot glasbenika, verjetno ne bi nikoli v življenju slišali. Drugače pa vam sporočam, da sem na EMO poslal zelo lepo in močno pesem, ki je nastala iz moje in Ninine življenjske preizkušnje in komaj čakam, da vam jo predstavim. Naslov pesmi je LJUBEZNI NE IZDAJ. Najlepše se vam zahvaljujem za vašo izjemno podporo, ki sem je ves čas deležen,« je zaključil umetnik, ki ga je letos razveselila novica, da bo kmalu tretjič očka.