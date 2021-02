Slovenski glasbenik med epidemijo naredil žur, da se je vse treslo (VIDEO)

Slovenski, hrvaški in avstrijski hoteli so na smučiščih zaprli svoja vrata, tako da sta očitno BiH in Srbija državi, kamor se hodijo ljudje zabavat v smučarska središča. Jahorina, Zlatibor in Kopaonik so polni življenja, od tam pa poročajo, da so med gosti tudi Slovenci.O zgoraj povedanem se je na lastne oči prepričal tudi naš, ki je na povabilo organizatorja zbrane zabaval na smučišču Jahorina. Kot je razvidno s posnetka, ki ga je objavila njegova soproga, se je tam trlo ljudi, nobeden se ni distanciral ne fizično ne socialno, le malokdo pa je nosil masko. A zabava je bila, kot pravi Umek, kljub mrazu, zagotovljena. »Prvi 'špil' po dolgem času in niti mraz ni mogel uničiti vzdušja,« je zapisal.Na Jahorini se je zabavala tudi splitska podjetnica in nekdanja misica, ki je za Jutarnji list potrdila, da je v bosanskih klubih in na smučiščih veliko zabave željnih Hrvatov. »Z družbo smo te dni bivali na Jahorini. Odlično smo se zabavali. Podnevi smo smučali, ko se je stemnilo, pa žurali po tamkajšnjih lokalih, ki so odprti do desetih zvečer. Kar je nekoliko absurdno, ker se teoretično tudi do 22. ure lahko zgodi, kar se lahko ponoči ali pa ob dveh zjutraj, ampak dobro ... Preden smo se vrnili, smo se v hotelu testirali in z negativnim testom mirno vstopili v Hrvaško,« je dejala. Za PCR-test je plačala 65 evrov, a če se v hotelu biva dlje od petih noči, gostje test dobijo brezplačno.Tudi iz Srbije poročajo o polnih hotelih na smučišču, kjer je trenutno okoli 50.000 ljudi. Kot pišejo tamkajšnji mediji, so med gosti večinoma domačini, peščica pa jih prihaja tudi iz Slovenije in Črne gore.