Slovenski frizer kofetka z Armanijem

Uspešni slovenski frizer Loui Ferry, ki ustvarja pričeske tudi svetovno znanim obrazom, se pogosto mudi v tujini. Za frizure namreč skrbi tudi v zaodrju nekaterih največjih modnih revij. Pred dnevi je sodeloval na veliki modni reviji kreatorja Giorgia Armanija v Parizu. In to ni Louijevo prvo sodelovanje s slovitim modnim oblikovalcem.

Na takih revijah Loui vedno uživa, čeprav priznava, da so zelo naporne in stresne. »Obiskovalci tega ne vidijo in ne vedo, za odrom je vedno vrvež. Cel kup ljudi, od manekenk in manekenov, do vizažistov, frizerjev, pa asistentov, ki pomagajo modelom čim hitreje pri preoblačenju, frizuri, make upu … Stvari morajo teči tekoče, program brezhibno in tu je vedno tudi naglica, živčnost. Pogosto te to zares izčrpa in ob koncu vsakega dne tako rekoč padeš v posteljo,« pravi. A dodaja, da je vse poplačano, ko revija doživi uspeh. In takšne stvari ter dogodki so največje priporočilo pri delu, največja tako imenovana osebna izkaznica.

Osebno povabilo mojstra

Na revijo Armani Privé Haute Couture ga je povabil Armani osebno. »Da, res je in odkrito moram reči, da sem hvaležen, da sem del te zgodbe, ker te napolni s pravo energijo za naprej. Delati in uživati v showu pa je luštno. Sicer pa moje sodelovanje z Armanijevo modno hišo traja že dobrih deset let,« pove. Takšne revije so, kot omenjeno, naporne in stresne, a je obenem za sodelujoče vrhunsko poskrbljeno. Povabilo vključuje več stvari.

Sodelovanje z Armanijevo modno hišo traja že dobrih deset let.

Od osebnega prevoza do hotela, nastanitve, bivanja in podobno. Tudi druženje po reviji, da si izmenjajo izkušnje. Ves čas pa nad vsemi visi naglica in še enkrat naglica. Kot pravi Loui, je vse skupaj še najbolj podobno mravljišču. Vsi tekajo sem in tja, in čeprav je na prvi pogled videti, kot da je kaos, gre v resnici za točno določeno gibanje, v katerem vsak natančno ve, kam, kdaj in po kaj gre. Tudi na tej reviji je bilo veliko tekanja in skakanja, zaradi česar se Loui in Armani skoraj nista videla, kaj šele spregovorila kakšno besedo. Primeril pa se jima je smešen dogodek. »Bila je gneča, vrvež. Tudi ko se revija konča za obiskovalce, to ne pomeni, da se za sodelujoče. Takrat je pravzaprav šele čas za kak klepet, za čestitke, fotografiranje v zaodrju. Gospod Armani se je že fotografiral z mnogimi sodelujočimi in počasi zaključeval. Potem pa me je zagledal, se udaril po čelu in se nasmejal, se opravičil in rekel, da sva se skoraj pozabila fotografirati,« pravi.

Zaradi div tudi leteči predmeti

O kreatorju si je Loui v desetih letih sodelovanja ustvaril mnenje. »Poznam ga z modnih revij njegove hiše, kjer se srečujemo. Vedno je tudi sam osebno poleg. Je človek, ki preveri vsako obleko, vsako pričesko, vsak make up, vsake čevlje osebno, preden gredo dekleta na brv. Tudi moje delo mu ne uide, pričeske si natančno ogleda, in kadar je treba, pove tudi kakšno kritično besedo. Jaz sem perfekcionist, za kar menim, da je prav. In tudi Armani je, o tem nikoli nisem niti za hip dvomil. Menim sicer, da pri svojem delu moraš biti, ker brez perfekcionizma ni pravih rezultatov.«

Loui je doslej urejal pričeske že vrsti svetovno znanih obrazov, predvsem ženskam. Oprah Winfrey, Celine Dion, Sharon Stone, Andie MacDowell, Rihanni, Heidi Klum, Evi Longoria … Kot pravi o njih, kolikor glav, toliko različnih značajev in obnašanj. Ene so bolj dive, druge manj, za vse pa velja, da prav tako želijo popolnost ali čim večji približek k temu. Zato se tudi v zaodrju dogaja marsikaj. »Redko se kaj zalomi in nastane drama. Se pa dogaja, ker smo ljudje različni, in ko sta dva karakterja v enem prostoru ter želita dve različni stvari, je treba najti sredino. O imenih ne želim govoriti, lahko pa povem, da so že letele tudi stvari po zraku ali tleh. Med seboj se pač razlikujemo, kar je prav. Tudi sprli smo se že kdaj. Verjamem, da je komunikacija ključ do rešitev. Res pa je, da če otroku vzameš grabljice v peskovniku, bo vate vrgel mivko, no, na srečo so take stvari mimo. Lahko rečem, da imam dober odnos z vsemi, ker jih sprejmem takšne, kakršni so.«

Sam končno šel k frizerju

Loui je nenavaden frizer. Niso mu ljubše ne ženske ne moške pričeske. »Zame je las las na moški ali ženski glavi. To vse vzamem kot izziv in izpeljem tako, kot je treba. Ko pa pridemo do teme kreativnost, je dejstvo, da so ženske frizure na prvem mestu, ker imamo več opcij skočiti iz cone udobja, ko je las daljši. Pri moških pa so stvari bolj tehnično zahtevne, ker se vsak gib pozna še bolj, stopnice smo pa nehali delati v srednji šoli,« razkrije v smehu.

Ena od njegovih poklicnih značilnosti je tudi, da se striže sam in da samemu sebi ureja frizuro. Dolga leta, pravzaprav, si jo je, zdaj pa se je malo podal tudi v neznano, kot pravi. Bolj po domače povedano je zbral korajžo in šel na frizerski stol in pod škarje k nekomu drugemu. To je bilo presenečenje ne le za tiste, ki ga poznajo, ampak tudi in predvsem zanj. »Kdo bi si mislil, da sem celo jaz šel k frizerju! Včasih se še postrižem sam, ker je res izziv in zabavno. V ogledalu je vse dvakrat kontra. Da se lahko sam postrižem, potrebujem še eno ogledalo zadaj, pa se zabava začne. Ampak zdaj sem se ojunačil, haha, in šel neznani nevarnosti naproti.«

Da bi mu na glavi kolegi naredili katastrofo, ni znano, prav tako ne, kako je zadovoljen s tem, kako so ga postrigli drugi. Tudi tega, ali bo odslej redno hodil k frizerju tudi sam ali se bo večinoma še vedno sam strigel, ne pove.