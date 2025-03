Slovenski film po Berlinalu zablestel še doma

Po uspešni svetovni premieri na letošnjem 75. Berlinalu je v sklopu projekta Naši filmi doma potekala slavnostna premiera filma Kaj ti je deklica scenaristke in režiserke Urške Djukić.

Prekaljena igralka Saša Pavček je bila v karieri že marsikaj, v filmu pa se je prelevila v sestro Magdo.

Premiere se je udeležila večina filmskih ustvarjalcev, s svojo prisotnostjo pa jih je počastila tudi predsednica države Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. V glavnih vlogah nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Staša Popović, Mateja Strle, Saša Pavček in drugi.

Dr. Nataša Pirc Musar je bila nad igro mlade Jare Sofije Ostan povsem očarana. Talent ni naključje, starši mlade igralke so igralca Boris Ostan in Jette Ostan Vejrup.

Film o 16-letni Luciji, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru, je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, evropskega filmskega sklada Eurimages, RTV Slovenija, studia Viba film in vrste tujih podpornikov. Režiserka Djukićeva je po prejemu nagrade na Berlinalu povedala, da v tem dejanju vidi dobro popotnico za film, ki bo tako dobil še večjo možnost sodelovanja na festivalih. Ocenila je tudi, da v slovensko kinematografijo prihaja ženski val.

Igralec in nekdanji poslanec Saša Tabaković je v filmu čedni zborovodja, Mina Švajger pa je zapeljiva Lucijina prijateljica Ana Maria.

V Berlinu so bili odzivi na njen film lepi, gledalci so ga pospremili z navdušenjem, kar je bilo za celotno ekipo čarobno. Tako je bilo tudi na ljubljanski premieri, ki so si jo ogledali nekateri znani obrazi.

Igralske kolege je podprla tudi Inja Zalta, naša vselej malce skrivnostna igralka in fotomodel, znana predvsem iz serije Usodno vino.