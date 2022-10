Slovenski direktor ob prejemu nagrade: Imam 19 let mlajšega moža Gašperja (VIDEO)

»Sem dvakrat poročen. Iz prvega zakona imam tri čudovite sinove, iz drugega zakona pa imam 19 let mlajšega čudovitega moža Gašperja,« je svoj navdihujoči govor na podelitvi nagrad Združenja Manager začel Marko Podgornik, direktor podjetja Mikro+Polo, ki je zaradi uravnotežene vodstvene strukture, okolja, v katerem spodbujajo raznolikost in jo tudi živijo, ter enakovrednega vključevanja vseh 150 zaposlenih letošnje leto prejelo priznanje sekcije Vključi.Vse.

»Ko sem pred dobrimi osmimi leti na družabnih omrežjih prvič povedal, da sem žensko zamenjal za moškega, so me menedžerji kritizirali in mi rekli, naj to objavo umaknem in naj to rajši držim za štirimi stenami, sicer bom uničil podjetje. Danes pa stojim tukaj,« je povedal Podgornik.

