Slovenskemu voditelju čez noč z računa trgali 150 evrov: »Pobesnel sem« (VIDEO)

Slovenski ustvarjalec vsebin Nik Škrlec je na družbenih omrežjih delil neprijetno, a nadvse poučno izkušnjo. Zaradi nepazljivosti pri preizkusu plačljive aplikacije se mu je avtomatsko zaračunala letna naročnina v vrednosti 150 evrov. A z malo raziskovanja in pomočjo sledilcev je odkril, da evropska zakonodaja potrošnikom omogoča pravico do preklica digitalnih nakupov v 14 dneh – tudi pri naročninah na aplikacije.

Nik je v videu pojasnil, kako je sprva testiral neko aplikacijo z brezplačnim "free trial" obdobjem. Po poteku tega obdobja se je zadeva avtomatsko spremenila v letno naročnino, kar je pomenilo nepričakovan strošek v višini 150 evrov. Na podporo aplikacije je takoj pisal z razlago, da je šlo za napako in pozabljivost, a so mu odgovorili, da vračilo ni mogoče, ker gre za »digitalni nakup«.

»In tukaj sem pobesnel. Prav iz nosu mi je začela pihati para. Šel sem raziskovati naprej,« je povedal Škrlec in hitro naletel na pomembno informacijo.

Evropska rešitev: pravica do odstopa od pogodbe

Zahvaljujoč komentarjem sledilcev in lastnemu raziskovanju je ugotovil, da v EU obstaja pravica do odstopa od pogodbe v 14 dneh, tudi če gre za digitalno vsebino – naročnine, aplikacije, vsebine na platformah kot so iOS ali Google Play. To pomeni, da lahko potrošniki v roku dveh tednov brez navajanja razloga zahtevajo vračilo denarja.

Postopek je razmeroma enostaven: Po prejemu računa na e-pošti poiščete gumb "Report a problem". Sledite korakom in označite, da želite preklicati nakup zaradi pravice do odstopa.

V večini primerov vam bodo znesek vrnili brez dodatnih vprašanj.

Kot potrjuje tudi odziv Evropske komisije, gre za povsem zakonito prakso:

»Super zgodba, zagotovo bo koristila še komu v podobni situaciji! Dobro je vedeti tudi, da nam pravila EU