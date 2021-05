Slovenskemu športniku ni jasno: zakaj potem sploh greš na tekmo?

Slovenski kolesarse na svojem Twitter profilu sprašuje o tem, zakaj nekdo sploh gre na tekmo, če je potem ne gleda? Objavil je namreč neko fotografijo, na kateri je kolesar, za njim pa je na sliki ženska, ki se fotografira z mobilnim telefonom.Takole je zapisal: »Kaj je bistvo gledati tekmo v živo, če buljiš v svoj pametni telefon?«Na njegovo objavo so se odzvali takole: »Jap, kakorkoli izgleda noro, sem videl ljudi, ki so tri ure čakali na kolesarje ob progi, zato da so se pokazala v živem prenosu na TV.« In pa: »Živimo v novi družbi, ki ji pravim »Head Down Society.«, v prevodu bi lahko rekli sklonjenih glav.«Brajkovič pa je še napisal: »Vplivneži. Kaj se je zgodilo s tem svetom?«