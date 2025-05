Slovenskemu podjetniku, ki se seli v tujino, glasbenik posvetil pesem: »Igral je pošteno« (VIDEO)

Pisali smo, da se po dvajsetih letih ustanoviteljstva in vodenja Vseslovenskega združenja malih delničarjev oziroma deležnikov (VZMD) ter več kot 35 let javnega delovanja Kristjan Verbič poslavlja iz slovenske javne sfere in se seli na španski otok Tenerife. V teh dneh se postavlja od svojih prijateljev, sodelavcev in znancev.

Verbič je te dni svojemu prijatelju in pevcu Peru Lovšinu podaril avtomobil, slovenski pevec Dominik Kozarič pa je svojemu dolgoletnemu prijatelju tik ob njegovem odhodu na Tenerife posnel pesem z naslovom Igral je pošteno.

(Posnetek si lahko ogledate tukaj):

Dominik Kozarič se tako po dveh desetletjih glasbenega premora vrača s singlom in videospotom v čast dolgoletnemu prijatelju Kristjanu Verbiču kot zahvalo za skupna leta prijateljstva.

Njuno prijateljstvo se je začela dolgo pred Dominikovo glasbeno prepoznavnostjo. »Dominik pa je nastopil tudi, ko je Kristjan praznoval 30. rojstni dan in rojstvo svoje hčerke. Posebna vez, ki se je spletla čez leta, se je poglabljala tudi ob pogovorih o dogajanjih znotraj Vseslovenskega združenja malih deležnikov (VZMD), kjer je Dominik od blizu spremljal številne pritiske, s katerimi se je Kristjan soočal kot ustanovitelj in dolgoletni predsednik združenja. Prav zaradi tega je ideja o pesmi kot poklonu porodila spontano – iz Dominikove strani,« so navedli z Verbičevega kroga.

FOTO: Osebni arhiv

Kozarič je v ustvarjalnem zagonu stopil v stik s še enim legendarnim slovenskim glasbenikom, Perom Lovšinom, s katerim je v zadnjih letih pogosto preživljal čas na Tenerifih, kjer je Dominik živel kar 15 let.

Zanimivo je, da se je na Tenerife preselil tudi Goran Breščanski, frontman zasedbe Sausages, še en glasbeni ustvarjalec iz Verbičevega kroga. Med poznavalci že krožijo govorice, da utegne tudi on pripraviti glasbeni poklon prijatelju ob njegovem slovesu, ki bo v torek v Cankarjevem domu na Verbičevi Slavnostni akademiji, kamor je povabil tudi mednarodne goste, znane obraze, poslovne partnerje, prijatelje in medije.

FOTO: Osebni arhiv

Presenečenja in poklon 35-letni karieri

Verbič je za svojo poslovilno akademijo napovedal vrsto presenečenj – tako glasbenih kot vsebinskih. Predstavil bo ključne mejnike svojega 35-letnega udejstvovanja v javni sferi, vključno z delom na področju gospodarstva, pravic malih delničarjev, javnega govora in kulture.

Kristjan Verbič se je v preteklosti pojavil tudi v Dominikovem drugem videospotu Your man. Zdaj pa se mu je zahvalil za novo pesem, ki mu jo je posvetil. »Hvala Dominik - presunljivo lepo si ubesedil, uglasbil, zapel, upodobil, posnel ...Kmalu nasvidenje na Tenerifu«