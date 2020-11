Slovenskemu glasbeniku koronavirus spremenil glas

Radi se učimo novih stvari in vedno najdemo kaj novega.

Med znanimi Slovenci, ki so se okužili s koronovirusom, je tudi vodja priljubljenega ansambla Zadetek. Okužba je zdaj na srečo že mimo in zlahka mu verjamemo, da si je še kako oddahnil. Poleti je ansambel sicer nastopil na nekaj porokah, rojstnodnevnih zabavah in tudi festivalih, zdaj, ko se je glasbeni svet znova ustavil, pa fantje niti pomislijo ne na to, da bi doma sedeli križemrok.»Radi se učimo novih stvari in vedno najdemo kaj novega, kar nas zanima. Tudi v glasbi, seveda,« pove Matic in doda, da so čas našli tudi za nekatere druge stvari. »Predvsem bi omenil snemalne programe za avdio- in videoprodukcijo, snemalno opremo, mikrofone. Zdaj sedimo vsak za svojim zaslonom in imamo videokonference. Delamo na daljavo in se počutimo kot neko veliko podjetje,« se zasmeji mladi glasbenik in razkrije, da so se jim porodile številne ideje.»Produkcija nove skladbe vzame precej več časa, kot smo mislili prej. Dokler se ne poglobiš v zadevo, tega ne moreš vedeti. No, ampak zdaj imamo časa dovolj in menimo, da je odlično, da smo se odločili poskusiti tudi še kaj novega. Prav nič narobe ni, če v glasbi poznamo tudi druge stvari in področja,« meni. Fantje pa sodelujejo tudi z legendarnim. Plod sodelovanja bo marsikoga presenetil.Skladba bo namreč narodno-zabavna, kar je nekaj popolnoma novega tudi za prekaljenega in izkušenega mačka, kakršen je Daniel, ki je kot avtor ustvaril vrsto uspešnic za mnoga druga znana imena. Imela bo tudi drugačen prizvok, ker gre za popolnoma drugega avtorja, s katerim zadetki sodelujejo prvič. Izid skladbe so nameravali ovekovečiti z videospotom, a jim je koronavirus prekrižal načrte. Posneli ga bodo takoj, ko bo to mogoče.Nesrečni virus pa jim je ni zagodel le pri delu, ampak je povzročil tudi zanimivo spremembo. »Odkar se je v ansamblu pojavil virus, se mi je omehčal glas. Kdo bi si mislil … Tako da je bil, vsaj pri nas, ta virus tudi za nekaj dober,« še pravi Matic.