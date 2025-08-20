Poglejte, kako je slovenskega politika nategnila umetna inteligenca (FOTO)

Dolgoletni politik Karl Erjavec je na svojem profilu na omrežju X objavil fotografijo, ki bi marsikoga pretentala. Na posnetku naj bi bili francoski predsednik Emmanuel Macron in drugi evropski voditelji, ki s sklonjenimi glavami čakajo na hodniku Bele hiše – kot učenci pred ravnateljevo pisarno. Ob njej je Erjavec zapisal: »Kdo bi si mislil, da bi kitajski predsednik ali ruski predsednik Putin na tak način čakali na sprejem pri Donaldu Trumpu? To je realna slika tega, kaj danes Evropa pomeni v svetu ...«

A hitro se je izkazalo, da gre za prevaro umetne inteligence. Na sliki so namreč »fantomske noge« za Macronom. Ameriški konservativni novinar Nick Sortor, podpornik Donalda Trumpa, je ob fotografiji zapisal: »Kolikor si ŽELIM, da bi bila ta podoba evropskih voditeljev v Beli hiši resnična, žal ni. Za Macronom so fantomske noge. Ne bi pa me presenetilo, če se podobne scene v resnici odvijajo prav zdaj.«

Karla Erjavca je pretentala umetna inteligenca. FOTO: Zajem Zaslona X

Pod Erjavčevo objavo so se hitro vsuli komentarji. Eden od uporabnikov je pripomnil: »Danes se ne da nobeni stvari več verjeti. Ne ljudem, saj ne poznajo več časti, gentlemanstva, ne foto/video in drugemu materialu, ki ga vsak pez*e lahko naredi v par minutah in obeša na lajno.«

Očitno niti politiki niso imuni na lažne vsebine, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Lansko leto je po spletu zakrožil lažni posnetek predsednice Nataše Pirc Musar, njeno podobo so nepridipravi izkoristili za promoviranje finančne prevare.

Čeprav se je tokrat hitro izkazalo, da gre za lažno fotografijo, so tovrstne vsebine lahko zelo škodljive in nevarno vplivajo na javno mnenje, saj rušijo zaupanje v institucije in ljudi, hkrati pa odpirajo prostor manipulacijam, ki jih je težko zamejiti.