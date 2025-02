Slovenskega glasbenika povabili v Vatikan, a papeža tam več ni bilo (FOTO)

Giannija Rijavca je doletela velika čast. Katoliško združenje italijanskih umetnikov (UCAI) ga je namreč kot edinega Slovenca povabilo v Vatikan na tridnevno srečanje evropskih umetnikov ob Svetem letu 2025. Gianni je v sveto mesto odšel v spremstvu žene Patricije, v Vatikanu, kjer sta se tudi poročila, pa sta uživala tudi v sprehodih po romantičnih ulicah, polnih zgodovine in spominov. Vrhunec dogodka je bila nedeljska maša v cerkvi svetega Petra, ki bi jo moral voditi papež Frančišek, vendar ga je zaradi hospitalizacije nadomestil eden od kardinalov iz rimske kurije. Kljub tej nepričakovani spremembi pa je bil dogodek izjemna priložnost za kulturno in duhovno izmenjavo.

»Vsako srečanje prinaša nova poznanstva, in tokrat ni bilo nič drugače. Med udeleženci je bila namreč tudi izjemna italijanska pevka Ilaria Della Bidia in v sproščenem pogovoru je hitro stekla beseda o glasbenem povezovanju med Slovenijo in Italijo, še posebej v luči Evropske prestolnice kulture GO 2025,« je ob vrnitvi domov povedal Gianni Rijavec, ki je že pred petnajstimi leti ustvaril skladbo z naslovom Ljubezen je le ena – L’amore è uno solo, ki poudarja pomen podiranja meja med državami, prijateljstva in sodelovanja.

Da bi dvojezično pesem oživila, je Gianni predlagal tudi Ilarii, ki je bila nad idejo navdušena. »Tako bo nastal duet, ki bo predstavljal simbol povezovanja dveh kultur in narodov ter prispeval k poglobitvi odnosov med Slovenijo in Italijo,« še pravi naš glasbenik.