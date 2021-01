Slovenskega blogerja obdolžili posilstva in ga brutalno pretepli

Prijave na policijo ni podala nobena

Znani slovenski bloger (ime hranimo v uredništvu) je na tiktoku uporabnikom zaupal izkušnji, ki sta ga pred leti močno zaznamovali. V preteklosti so ga namreč obdolžili dveh posilstev. »Dve punci sta me obdolžili, da sem ju posilil. To je bilo sicer že dolgo časa nazaj, ampak teh dogodkov se v živo spominjam. Ko me je tega obdolžila prva, me je bilo zelo sram. Vedel sem, da vsi vedo, pa mi nihče nič ne reče. Ampak jaz se je tudi dotaknil nisem. Čista laž. Ko me je tega obdolžila druga, je njen brat organiziral, da so me kar brutalno pretepli,« pripoveduje v videu.Prvo dekle ga je strahovitega dejanja obdolžilo, ko je imel 17 let. Kot trdi bloger, se je to zgodilo na taborjenju na morju, ko je s taborniki spal v šotoru z dvema dekletoma. Ena naj bi šotor zapustila, medtem ko je druga ostala v njem. Delal naj bi se, da spi, nato pa je dekle kar naenkrat odšlo ven in vsem začelo razlagati, da jo je posilil, čeprav, kot sam trdi, se je naj ne bi niti dotaknil.»Nekaj let po tem dogodku pa me je posilstva obdolžila še ena punca. S to sva se spoznala, sva si bila všeč in bila skupaj,« o drugi izkušnji pripoveduje bloger. Nato naj bi se dekle ustrašilo, da je zanosilo. Ker ga njen brat menda ni maral, naj bi mu dekle dejalo, da jo je posilil. Nato pa je sledilo najhujše. Bratovi prijatelji so ga nekega dne počakali pred gostinskim lokalom in ga brutalno pretepli.Kot nam je še zaupal omenjeni bloger, nobena od deklet nikdar ni podala prijave na policijo, saj »za to nista imeli nobenega razloga«.