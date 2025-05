Slovenske zvezdnice odvrgle oblačila: poglejte, kje preživljajo praznike

Čeprav se koledarsko poletje še skriva za vogalom, znane Slovenke že grejejo Instagram z vročimi fotografijami z morskih destinacij. Medtem ko nekateri še iščejo sonce doma, so drugi že ujeli prve poletne žarke – in to v stilu! Kopalke, razgled na morje in sproščena eleganca – vse, kar potrebujemo za pravo poletno inspiracijo.

Lara Jerina dopustuje na čarobni Malti, kjer v črnem bikiniju razkazuje svojo vitko postavo. Dolgi svetli lasje ji padajo po hrbtu, pred soncem pa se ščiti s kapo. Obdana s turkiznim morjem in veličastnimi skalami se samozavestno predaja soncu. Ob čudovitih fotografijah je pripisala: »Saj ne, da so kodri po 4 dneh še vedno popolni.«

Hajdi Korošec Jazbinšek prvomajske praznike preživlja na križarjenju. Sledilce je očarala z elegantno objavo z ladje, kjer uživa v kabini z balkonom. Obdaja jo neskončno morsko obzorje, dneve pa, kot kaže, preživlja ob počitku in izvajanju joge. Posnetku je pripisala: »Morje, sonce, mir, tišina.« Med komentarji je razkrila, da pluje nekje med otoki Tajske.

Alya, kraljica poletne energije, pa je že skočila v morje! Z obale je pozdravila svoje sledilce z navdušenim zapisom: »Aaa, prvi skok v morje letos!« V bikinkah z leopardjim vzorcem in sproščenimi svetlimi kodri je videti kot morska boginja, pripravljena na vroče poletje.