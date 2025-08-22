Slovenske igralke na rdeči preprogi v Sarajevu navdušile s stilom in lepoto (VIDEO in FOTO)

Na 31. filmskem festivalu v Sarajevu, ki poteka vse do danes, 22. avgusta, je svetovno premiero včeraj doživel novi slovenski celovečerni igrani film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika.

Film, za katerega sta scenarij napisala pisateljica Bronja Žakelj in režiser, si je v Sloveniji občinstvo lahko ogledalo že na največjem odprtem prizorišču pod zvezdami v Ljubljani.

Gre za ganljiv, humoren in navdihujoč film o soočanju z boleznijo. V filmu, ki temelji na resnični zgodbi in avtobiografskem romanu z istim naslovom, igrajo Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc.

Ekipa slovenskih filmskih ustvarjalcev se je na rdeči preprogi sarajevskega filmskega festivala počutila zelo dobro in več kot očitno blestela. Še posebej so sarajevskemu občinstvu padle v oči unikatne kreacije večernih toalet naših igralk, ki so poudarile njihovo karizmo, lepoto in šarm.