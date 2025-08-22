BELO SE PERE NA DEVETDESET

Slovenske igralke na rdeči preprogi v Sarajevu navdušile s stilom in lepoto (VIDEO in FOTO)

Bile so v družbi eminentne hollywoodske igralske ikone Willemom Dafoejem.
Fotografija: Filmska ekipa FOTO: Aleksandar Knezevic/halopix Pixsell
Filmska ekipa FOTO: Aleksandar Knezevic/halopix Pixsell

A. G.
22.08.2025 ob 21:15
A. G.
22.08.2025 ob 21:15

Na 31. filmskem festivalu v Sarajevu, ki poteka vse do danes, 22. avgusta, je svetovno premiero včeraj doživel novi slovenski celovečerni igrani film  Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika.

Film, za katerega sta scenarij napisala pisateljica Bronja Žakelj in režiser, si je v Sloveniji občinstvo lahko ogledalo že na največjem odprtem prizorišču pod zvezdami v Ljubljani. 

Gre za ganljiv, humoren in navdihujoč film o soočanju z boleznijo. V filmu, ki temelji na resnični zgodbi in avtobiografskem romanu z istim naslovom, igrajo Lea CokAnica DobraJurij ZrnecTjaša ŽeleznikŽiga ŠorliMei RabičJaka MehleVladimir TintorIva Krajnc BagolaSaša TabakovićJure RajšpPolona Juh in Blaž Dolenc.

Ekipa slovenskih filmskih ustvarjalcev se je na rdeči preprogi sarajevskega filmskega festivala počutila zelo dobro in več kot očitno blestela. Še posebej so sarajevskemu občinstvu padle v oči unikatne kreacije večernih toalet naših igralk, ki so poudarile njihovo karizmo, lepoto in šarm.

