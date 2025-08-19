Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)

Ksenija Kranjec, ki je med drugim služila denar s platformo OnlyFans, je sledilcem razkrila veliko novico – sveže je zaročena! Med dopustom v Grčiji jo je njen dragi presenetil z vprašanjem vseh vprašanj, ona pa je brez oklevanja rekla »da«.

»In tako se začne moja večnost. Bodoča gospa Karalić Zaročena v Grčiji,« je zapisala ob videoposnetku iz sanjskega dopusta.

»Sem srečna, ljubljena in ljubim«

Na Instagramu je svojim sledilcem še dodala: »Preveč je za napisati, zato bom kratka in povedala le to, da sem srečna, ljubljena in da ljubim.«

Ob tem je komentirala še kratko, a pomenljivo: »Velik je«, kar so mnogi razumeli kot namig na diamantni zaročni prstan.

(Oglejte si videoposnetek zaroke):

Nov začetek – družinska idila

Ksenija je svojim sledilcem jasno sporočila, da je obdobje nenehnega promoviranja vsebin na OF pustila za sabo. »Na prvem mestu je zdaj moj partner in najini družini. Zdaj sem zaročena in moja pot vodi samo še v lepo družinsko idilo,« je zapisala v eni od zgodb.

Zaročenca pa že iščeta skupni dom, kjer bosta začela novo skupno življenje. Njen partner ima sicer otroka iz prejšnje zveze, a kot je povedala Ksenija, bo zdaj vse podrejeno njihovi družini.

»Ko pride čas, da se zaljubim …«

Ob množici vprašanj sledilcev o njenem profilu na OnlyFansu je zapisala, da ga ne more čez noč izbrisati, dokler so tam sredstva in dekleta, ki so delale preko nje. »Ampak ne skrbite, link bo počasi izginil. Kot sem vedno govorila: ko pride čas, da se zaljubim, FAN-S ne bo več moje področje,« je pojasnila in s tem dala vedeti, da se je zares odločila za novo življenjsko poglavje.