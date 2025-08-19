ZAROKA

Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)

Ksenija Kranjec, ki je leta služila denar preko OnlyFans profila, je razkrila, da ga počasi zapira, saj se pripravlja na družinsko idilo.
Fotografija: V bodoče se bo pisala Karalić. FOTO: Zaslonski Posnetek
Odpri galerijo
V bodoče se bo pisala Karalić. FOTO: Zaslonski Posnetek

N. Č.
19.08.2025 ob 11:50
19.08.2025 ob 12:06
N. Č.
19.08.2025 ob 11:50
19.08.2025 ob 12:06

Poslušajte

Čas branja: 2:05 min.

Ksenija Kranjec, ki je med drugim služila denar s platformo OnlyFans, je sledilcem razkrila veliko novico – sveže je zaročena!  Med dopustom v Grčiji jo je njen dragi presenetil z vprašanjem vseh vprašanj, ona pa je brez oklevanja rekla »da«.

»In tako se začne moja večnost. Bodoča gospa Karalić Zaročena v Grčiji,« je zapisala ob videoposnetku iz sanjskega dopusta.

»Sem srečna, ljubljena in ljubim«

Na Instagramu je svojim sledilcem še dodala: »Preveč je za napisati, zato bom kratka in povedala le to, da sem srečna, ljubljena in da ljubim.«

Ob tem je komentirala še kratko, a pomenljivo: »Velik je«, kar so mnogi razumeli kot namig na diamantni zaročni prstan.

(Oglejte si videoposnetek zaroke):

Nov začetek – družinska idila

Ksenija je svojim sledilcem jasno sporočila, da je obdobje nenehnega promoviranja vsebin na OF pustila za sabo. »Na prvem mestu je zdaj moj partner in najini družini. Zdaj sem zaročena in moja pot vodi samo še v lepo družinsko idilo,« je zapisala v eni od zgodb.

Zaročenca pa že iščeta skupni dom, kjer bosta začela novo skupno življenje. Njen partner ima sicer otroka iz prejšnje zveze, a kot je povedala Ksenija, bo zdaj vse podrejeno njihovi družini.

»Ko pride čas, da se zaljubim …«

Ob množici vprašanj sledilcev o njenem profilu na OnlyFansu je zapisala, da ga ne more čez noč izbrisati, dokler so tam sredstva in dekleta, ki so delale preko nje. »Ampak ne skrbite, link bo počasi izginil. Kot sem vedno govorila: ko pride čas, da se zaljubim, FAN-S ne bo več moje področje,« je pojasnila in s tem dala vedeti, da se je zares odločila za novo življenjsko poglavje.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

zaroka vplivnica družbena omrežja OnlyFans Ksenija Kranjec

Priporočamo

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave
Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)
Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)
To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Pozor, prihajajo huda neurja, nevarnost tudi za točo in poplave
Ljubljana pod strogim nadzorom policije, mesto preletaval tudi helikopter (FOTO)
Slovenska zvezdnica rekla »da«! V Grčiji jo je zasnubil njen dragi (VIDEO)
To so neveste nove sezone šova Poroka na prvi pogled! Eno zagotovo že poznate

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.