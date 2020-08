Slovenska zvezdnica oblekla miniaturne kopalke, jo prepoznate? (FOTO)

Mirela Lapanović FOTO: Facebook

FOTO: Instagram

FOTO: Instagram

se je pred časom preselila v Črno goro, kjer uživa v razkošnem življenju. Kot je povedala ekskluzivno za naš portal, je tam že leto dni, je dobro sprejeta in se dobro počuti.To dokazujejo tudi redne objave na instagramu, kjer kaže svoje obline, polne ustnice in izklesano telo. Vedno je urejena od glave do pet.V miniaturnih rumenih in črnih bikinkah je marsikoga navdušila. Kakšne pa se zdijo vam?Mirela je v javnosti znana tudi po precej burnem zasebnem življenju, a pravi, da za vsakim dežjem posije sonce. Kot kaže, so jo pretekle slabe izkušnje veliko naučile, saj pravi: »Sedaj sem modrejša, srečnejša in seveda veliko lepša. Delam ogromno na osebni rasti, le takšna sem dovolj dobra za svoje najbližje.«