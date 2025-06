Znana Slovenka v središču napetosti med Izraelom in Iranom: »To je bila najbolj grozna izkušnja mojega življenja«

Slovenska vplivnica Lara Nastran, znana po svojih popotniških vsebinah, je med obiskom Jordanije doživela najstrašnejše trenutke svojega življenja. Ko se je svet šele začenjal zavedati resnosti napetosti med Izraelom in Iranom, se je Lara s partnerjem znašla v državi, kjer so le kilometri ločili mir od vojne.

Svojo pretresljivo zgodbo je delila v seriji zgodb na Instagramu, kjer je natančno opisala, kaj se je dogajalo za kulisami svetovnih naslovnic.

»Na ambasadi se mi je smejal. Rekel je, da je varno.«

Pred odhodom v Jordanijo je Lara, kot pravi sama, poklicala slovensko ambasado, da bi preverila varnostne razmere. Odgovor je bil pomirjujoč: »Rekli so, da ni nobenih zadržkov proti potovanju v Jordanijo, samo naj ne hodiva po meji s Sirijo. Model na telefonu se mi je še smejal, kaj sploh sprašujem, da valda je varno.«

Ob tem je poudarila, da je bila Jordanija na barvni lestvici ogroženosti obarvana rumeno, podobno kot Maroko ali Indonezija. »Napad je bil v tem trenutku res nepričakovan, situacija Izrael/Gaza pa za Jordanijo ne igra vloge,« je še dejala.

Napad v živo: »Cel hotel se je stresel, kot da je potres«

Petek, 13. aprila, se je spremenil v nočno moro. »V petek 13. je Izrael napadel Iran, da bi preprečil nadaljnji razvoj jedrskega programa. Iran je seveda odgovoril in so začeli z obstreljevanji, preleti dronov, raketnimi izstrelki ... Jordanija je pa točno vmes.«

Sprva sta s partnerjem prebrala novico o napadih, nato pa je prišlo še obvestilo o odpovedi leta, ki ju je dobesedno ustavilo na poti do Mrtvega morja. »Čez 2 min sem dobila SMS od prijateljice, da se je zračni prostor nad Jordanijo zaprl – to pomeni, nobeno letalo ne gre notri, nobeno ven.«

A še huje je bilo tisto noč. »To je bila najbolj grozna izkušnja mojega življenja. Nismo bili napadeni, ampak ko to čutiš, nad seboj, vse okrog sebe, kako strese cel hotel ... Ne znam vam razložiti. Cel hotel se je stresel, kot da je potres.«

Vzrok je bil izraelski obrambni sistem, ki v zraku razstreljuje izstrelke. »Ta zrak je bil nad nami! Jaz sem se zbudila, ko je cel hotel nenadoma 'bum, bum, bum, bum' zrukalo.«

Panika, odpovedi letov in neznano

Čeprav jim je častni konzul sporočil, da se bo zračni prostor odprl, so odpovedi letenja sledile ena za drugo. »Kupila sva karte pri drugem ponudniku – tudi te so nama odpovedali. Nobena letalska družba ni hotela tvegati, razen Royal Jordanian, a so bili vsi leti v Evropo razprodani.«

Na letališču je zavladal kaos. »Ljudje so bili povsod, ni bilo pogoja, da prideva do karte.«

Lara Nastran je znana po vsebinah s potovanj. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Rešitev po kopnem: »Našla šoferja, da naju spravi v Savdsko Arabijo«

Rešitev sta našla šele v opciji D: po kopnem v Savdsko Arabijo. »Po nekem srečnem naključju sem dobila kontakt punce, ki je povedala, da njen mož dela v Savdski Arabiji in da nama lahko da kontakt preverjenega šoferja.«

Medtem sta skušala ohraniti mir zaradi svojih otrok: »Otroci niso izvedeli, kaj se nama je zgodilo, ker sva bila že tako preveč na trnih. Ves čas sem morala zadrževati jok, da ne bi razburila otrok.«

»Ko prideš domov, šele dojameš, kaj si prestal«

Lara je zgodbo zaključila z močno osebno noto. »Ko sva prišla domov, sva povedala, da so bili zapleti, in to izkoristili kot lekcijo za otroke – da v kriznih situacijah ne delaš panike in ne zamrzneš, ampak zadihaš in iščeš rešitve.«

Lara Nastran je z nedolžnim vprašanjem na ambasado želela preveriti varnost dopusta – ki se je kasneje končal z raketami nad glavo, paničnim iskanjem izhoda in lekcijo o človeški odpornosti. Čeprav Jordanija ni vmešana v konflikt, so se v trenutku pokazale širše posledice vojn na bližnjem vzhodu, ki ne poznajo meja.