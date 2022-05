Slovenska vplivnica v stiski: s hčerko sta gledali, kako gori možev avto (FOTO)

Priljubljena primorska vplivnica in podjetnica Petra Parovel je pretekli vikend doživela pravi šok. Potem ko je s hčerko preživljala nedeljsko popoldne sta v daljavi opazili dim in ogenj. Zagorelo je neko vozilo in Parovelova je posnela dogodek, a se ji niti sanjalo, da gre v resnici za vozilo njenega soproga.

FOTO: Instagram

Čez minuto jo je klical prijatelj in ji predal informacijo, vendar je mislila, da gre za šalo. Seveda ni šlo in ko je prispela na kraj dogodka, doživela šok. Več informacij s svojimi sledilci ni želela deliti, zato ni znano zakaj je do požara vozila prišlo. Glede na posnetke je vozilo uničeno, notranjost je popolnoma neuporabna.

FOTO: Instagram